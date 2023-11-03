МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в России немецкий бренд Adidas, платформа уже уведомила об этом Минпромторг, при этом первые магазины Lamoda Sport на их месте планируется открыть до конца года, рассказал РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Новый закон обяжет магазины в первую очередь предлагать российские товары

"Онлайн-ритейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas: на их месте откроются магазины под собственным брендом Lamoda Sport", — сказал он.

Евтухов уточнил, что одобрение государства на это не требуется — ведь речь не идет о продаже или передаче собственности. Тем не менее, "представители онлайн-ритейлера уведомили Минпромторг о своих планах", сообщил он.

"Компания намерена открыть первые магазины до конца этого года, а всего в течение трех лет их появится 300. Часть из того, что готовится к открытию — это как раз бывшие магазины закрывшего собственную розницу в России иностранного бренда. При этом товары Adidas будут продаваться в новых магазинах — как и многие другие, так как Lamoda позиционируют себя как мультибрендовый магазин", — добавил замминистра.

В октябре прошлого года Adidas объявил о прекращении деятельности в России, а в августе текущего года гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден сообщил, что компании осталось продать 100 магазинов в РФ. Гульден пояснял, что конкретных сроков для продажи нет, но магазины не работают, при этом компания платит за аренду, "поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше".