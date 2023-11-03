МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Австралийского блогера, ведущего YouTube-канала Travelling with Russell, удивило, что некоторые марки пива в российском супермаркете стоят дешевле сладкой газировки. Кабмин Румынии продлил период снижения цен на продукты

Австралиец записал видео с посещением супермаркета в "очень неприметном" районе Москвы. Ролик демонстрирует ассортимент на полках, а также цены на продукты в "типичном" для российской столицы сетевом магазине.

Комментируя ролик за кадром, блогер подчеркнул, что продукция многих западных брендов, которые объявляли об уходе с российского рынка, как и прежде, спокойно продается в Москве, а ряд зарубежных производителей просто поменяли названия своих продуктов.

Но больше всего его поразила секция с напитками. Он с немалым удивлением обнаружил, что некоторые сорта пива стоят дешевле сладкой газировки. В доказательство он показал ценники на лимонад и, соответственно, на пиво.

"Самое забавное, что я нахожу, — иногда банка пива может стоить дешевле, чем банка безалкогольного напитка. Я никогда по-настоящему не мог понять, почему это так в России, думаю, возможно, что здесь разные налоги на ингредиенты", — прокомментировал блогер.

"Так что я могу купить банку пива дешевле, чем газировку. Кто-нибудь должен ответить мне, почему в России так сложилось", — с удовлетворением отметил австралиец.