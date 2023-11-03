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Минпромторг поддержал идею минимальных цен на пиво и сидр
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Минпромторг одобрил предложение комитета Госдумы ввести минимальные розничные цены на разливное пиво и сидр, а также алкогольные напитки на основе меда, пишет издание "Известия",... ПРАЙМ, 03.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг одобрил предложение комитета Госдумы ввести минимальные розничные цены на разливное пиво и сидр, а также алкогольные напитки на основе меда, пишет издание "Известия", ссылаясь на источник в правительстве.
Сообщается, что упомянутая инициатива принадлежит комитету нижней палаты парламента по экономической политике.
Как отмечают эксперты, вступление в силу этой меры может спровоцировать рост маржинальности нелегального производства и оборота, так как в структуре себестоимости бутылки пива не менее 51% составляют налоги и сборы.
По данным Союза российских пивоваров, введение минимальных розничных ценможет сказаться на цене пива в экономсегменте, но не более чем на 10-15%, что составит не более 10 руб. на 0,5 л, отмечают "Известия".
Уточняется, что предложенная инициатива начала обсуждаться после массового отравления "Мистером Сидром", от которого погибло 46 человек.