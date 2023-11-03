МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Биржевая стоимость какао и апельсинового сока в конце октября подскочила до 40-летних максимумов, а стоимость сахара достигла рекордных за 12 лет значений, следует из данных ICE Futures. Неурожаи и засухи по всему миру привели к их дефициту и в дальнейшем ситуация может ухудшиться, пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Это сказывается и на ценах в магазинах по всему миру, выяснило РИА Новости. Часть производителей шоколада в России уведомили о повышении цен

Биржевая стоимость какао в конце октября достигла максимума с начала 1979 года: стоимость тонны по контрактам к исполнению в декабре 2023 года увеличилась до 3852 долларов за тонну, а в начале ноября — до 3865 долларов. Причина такого удорожания — длящийся два года неурожай в западной Африке, поскольку основные страны производства — Гана и Кот-д'Ивуар — заливает дождями. В результате в мире сохраняется устойчивый дефицит сырья для какао, пояснил аналитик.

Одновременно в конце прошлого месяца увеличились цены на апельсиновый сок — до исторического максимума в 4,2 доллара за 450 грамм, при этом на 1 ноября цена неожиданно сократилась — до 4,1 доллара. На начало года 250 грамм сока стоили около 2 долларов. Наконец, резко выросли и цены на сахар: в конце октября — начале ноября цены колебались около 27,5-27,6 цента за 450 грамм нерафинированного сахара, при этом еще в начале года его стоимость была чуть ниже 18 центов.

"Все в целом это, конечно, подгоняет цены на продовольственное сырье. Это говорит о дисбалансе между спросом и предложением. По факту дефицит уже есть — на смену изобильным предыдущим годам пришли более голодные нынешние. В странах среднего достатка и выше это будет ощущаться не так сильно, но ощущаться все равно будет. В частности, кондитерские изделия будут становиться все менее доступными. Шоколад и сахар будут постепенно вытесняться более дешевыми заменителями, а соки разбавляться искусственными добавками", — заключил Емельянов.

А ЧТО В МАГАЗИНАХ?

Резкое увеличение стоимости вышеуказанных товаров на бирже сказывается и на их ценах на полках магазинов по всему миру. Во многих странах инфляция на шоколад, апельсины и сахар в несколько раз опережает общую инфляцию.

Например, в США цена на апельсиновый сок в сентябре составила 3,4 доллара за пол-литра, что является рекордом с начала 1980 года. Аналогичная ситуация сложилась и с сахаром — в сентябре стоимость 450 грамм выросла до максимальных за 40 лет 0,97 доллара. Данных по ценам на шоколад в США не публикуют. Похожая ситуация складывается в Канаде с апельсиновым соком, где цена 2 литров подскочила в сентябре до рекордных 4,84 канадских доллара (3,52 доллара США). СМИ раскрыли неожиданные последствия санкций США

Новая Зеландия зафиксировала десятилетий максимум по ценам на сахар, которые в сентябре достигли 2,99 зеландских доллара (примерно 1,7 доллара США). Цены за 250 грамм шоколада в стране в начале текущего года выросли до исторического максимума в 5,02 местных доллара (около 3 долларов США), оставаясь вблизи этого уровня (в сентябре 4,84 новозеландских или 2,87 американских доллара).

В России не публикуются данные по апельсиновому соку, но вот цена на сами фрукты впервые превысила 200 рублей, увеличившись за год в 1,8 раза. В то же время цены на сахар и шоколад, наоборот, снизились — до 76 рублей и 1018 рублей и за килограмм. Снижение цен на один из товаров зафиксировала и Бразилия — апельсины там за год подешевели на 3,75%. Однако стоимость остальных товаров растет: шоколад — на 8,15%, а сахар — на 5,2%.

Германия с годовой инфляцией в 4,5% фиксирует рост цен на шоколад на 19%, апельсиновый сок — на 28,6%, а сахар — на 71%. В Южной Европе, в Италии, шоколад дорожал в начале осени на 5%, что укладывается в рамки официальной инфляции в 5,2%, однако цены на апельсины выросли на 19,1%, а сахар подорожал на 38,1%. Япония, где годовые темпы роста цен составили 3%, сообщила об удорожании апельсинов на 7,5%, шоколада — на 8,3%, а сахара — на 16,3%.