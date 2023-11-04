МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российская банковская система в настоящее время абсолютно здорова и способна помогать экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия". Набиуллина отметила влияние роста ставки на инфляцию

"Мы были вынуждены отозвать большое количество лицензий, какие-то банки оздоровить, это вызывало серьезное сопротивление, но сейчас банковская система абсолютно здорова", — сказала глава регулятора.

Она напомнила, что в 90-е годы в банковскую систему из-за достаточно простого регулирования пришли люди без компетенций и часто "без совести".

"Потому что было очень легко собрать деньги у людей, а потом вывести их в свой карман, за рубеж. И такие банки, к сожалению, были, и криминальные банкротства были. И были очень слабые банки, у которых не было собственного капитала. И конечно, нужно было банковскую систему очищать от таких банков, потому что банковская система — это кровеносная система экономики", — рассказала Набиуллина.

Всего с 2013 года Банк России вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, а 15 игроков прошли финансовое оздоровление.

"Здоровье банковской системы привело к тому, что в последние годы мы не выделяли денег, банковская система наоборот сама помогала экономике, реструктурировала кредиты и людям, и компаниям" — заключила Набиуллина.

Как отмечал Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций", шансы на подъем ставки на 100 базисных пунктов до 14 процентов высокие. Аналогичное мнение высказывала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов также прогнозировал ключевую ставку в 14 процентов годовых. По его словам, такое решение Банка России оправдано на фоне высокой инфляции.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.