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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231104/842174510.html
Абрамченко спрогнозировала рост цен на продовольствие по итогам года
Потребрынок
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Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко... ПРАЙМ, 04.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, инфляция, продовольствие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 7,5%, ЦБ — 7-7,5%.
"Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию", — сказала она в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
"В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках. Мировая продовольственная инфляция — 18-20%", — добавила вице-премьер.
Ранее 27 окьября Банк России заявил, что намерен вернуть инфляцию на уровень 4-4,5% к концу следующего года, несмотря на текущие инфляционные риски.