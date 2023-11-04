МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась

Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 7,5%, ЦБ — 7-7,5%.

"Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию", — сказала она в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.

"В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках. Мировая продовольственная инфляция — 18-20%", — добавила вице-премьер.

Ранее 27 окьября Банк России заявил, что намерен вернуть инфляцию на уровень 4-4,5% к концу следующего года, несмотря на текущие инфляционные риски.