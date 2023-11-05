МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Больше всего производителей шоколада и конфет в РФ работает в Москве и области, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", предоставленных РИА Новости. В Росрыболовство рассказали о динамике цен на красную икру и горбушу

По оценке экспертов, в Москве на 1 октября 2023 года было зарегистрировано 264 таких организации, в Московской области — 170, а в Санкт-Петербурге — 108 (при этом в Ленинградской области — только 20). Меньше сотни, но достаточно много производителей сладостей в Краснодарском крае (86), а также в Новосибирской и Калининградской областях (63 и 62).

Но в Красноярском и Алтайском крае, например, таких компаний уже заметно меньше — 34 и 30; небольшое количество, по сравнению с двумя столицами — в Татарстане, Тульской и Нижегородской областях (по 27), а также в Пермском крае, Томской и Кемеровской (по 21) и, например, Ставрополье и Тверской области (18 и 15).

В Архангельской и Ивановской области, а также в Чувашии и Сахе (Якутии) сладости производят 9 компаний, и всего по одному такому производителю — в Ингушетии, Чечне и Тыве. Помимо этого, 15 производителей шоколада и конфет работают в Республике Крым, 5 — в Донецкой Народной Республике, по четыре — в Севастополе и Луганской Народной Республике.

Всего, по данным экспертов, число производителей шоколада и конфет в РФ за неполные четыре года (с 1 января 2020 года по 1 октября 2023 года) выросло на 24,2%, с 1,46 тысячи до 1,82 тысячи. В начале 2021 года был небольшой спад (1,41 тысячи компаний), но потом их число снова стало расти.

За все это время было зарегистрировано 1 038 новых организаций и 737 ликвидаций. Регионы с наибольшим ростом числа — Карелия (в 5 раз, с двух до десяти компаний), Архангельская область (в 3 раза, с трех до девяти) и Забайкальский край (тоже в 3 раза, с одной до трех). В ДНР число таких производителей выросло в 2,5 раза — с двух до пяти, в Севастополе и Владивостоке — удвоилось (до 4 и до 20).

Наибольшее падение числа производителей сладкого за неполные четыре года произошло в Ингушетии (в 4 раза, с четырех до одного), в Курганской области (в 2,5 раза, с пяти до двух) и в Хакасии (в 2 раза, с четырех до двух). В Республике Марий Эл и Курской области таких компаний стало меньше на 20% (сейчас по 8 в каждом регионе), в Нижегородской области и Башкирии — примерно на 15,5% (до 27 и до 22). В Ярославской и Волгоградской областях сокращение составило 7%, до 13 и 14 организаций, а наименьшим оно стало в ХМАО (Югре) — на 5,6%, до 17 компаний.