МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Работодатели в преддверии новогодних праздников решили усилить позиции и увеличили число предложений о работе в сфере гостинично-ресторанного бизнеса — в октябре на 53% год к году, больше всего в специалистах заинтересованы в Самаре и Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в сервисе "Авито Работа" на основе собственных данных. Мишустин оценил ситуацию на российском рынке труда

"В октябре 2023 года в целом по стране число вакансий в сегменте HoReCa выросло на 53%, а средние зарплатные предложения увеличились на 20% и достигли отметки в 38,6 тысячи рублей… Судя по приросту числа вакансий, наиболее активно к увеличению туристического потока (в период Нового года – ред.) готовятся работодатели сегмента HoReCa из Самары (+64%) и Екатеринбурга (+62%)", — говорится в исследовании.

"Многие компании, представляющие гостинично-ресторанный бизнес, в преддверии Нового года и значительного притока туристов уже начали рекрутировать специалистов совершенно разного уровня. Предварительная подготовка может помочь не только в полной мере обеспечить организацию нужным количеством специалистов, но и даст время на адаптацию и обучение сотрудников перед горячим сезоном", — полагает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.

Аналитики отметили, что в октябре этого года самый большой прирост показала вакансия работника кухни — в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. "Стоит также отметить, что в сфере туризма и ресторанов именно по этой специальности произошло наибольшее увеличение средних предлагаемых зарплат — на 70% год к году (49 384 рубля)", — уточнили в сервисе.

В "Авито Работа" также рассказали, что вырос спрос и на администраторов ресторанов — на 57%, а рост средних предлагаемых зарплат составил 20% (46 351 рубль). "Далее идут повара, для которых вакансий стало больше на 53%. В конце октября 2023 года средние предлагаемые зарплаты поваров составляют 43 068 рублей, что на 24% больше, чем в октябре прошлого года", — сообщили в сервисе.