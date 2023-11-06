МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Медианная цена термобелья и спальных мешков в России в октябре текущего года снизилась на 12% относительно прошлого года, подешевели за этот период и аптечки, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Владельцы активов Decathlon в России заявили об открытии новых магазинов

Так, медианная цена спальных мешков в октябре составила 2375 рублей, что на 12% ниже, чем в 2022 году, а количество покупок — снизилось на 28%. Стоимость термобелья же достигла 1368 рублей, сократившись также на 12%, спрос, напротив, возрос на 22%.

Также увеличилось и число покупок носков, перчаток и берцев — на 17%, 20% и 6% соответственно. Вместе с интересом покупателей возросли и цены этих товаров. "Носки — медианная цена 262 рубля, на 14% выше, чем в прошлом году… перчатки — медианная цена 363 рубля, на 9% выше, берцы — медианная цена 3795 рублей, на 5% выше", — добавляется в материалах. Одновременно медианная цена на аптечку составила 454 рубля, снизившись на 9%, число покупок, наоборот, на 9% выросло.

Эксперты компании отмечают, что из-за высокой ценовой базы прошлого года в перечисленных группах товаров в текущем октябре по большинству из них в рознице фиксируется снижение ценника. Тому способствует в том числе насыщение рынка и более высокая конкуренция по необходимым категориям.

В розничной торговле средний размер фискального чека, содержащего перечисленные позиции, сократился за год в 1,5-2 раза. Помимо потребностей военных, в целом продажи поддерживает "запасливая" стратегия любителей охоты, рыбалки и походов, которые готовятся к зимнему сезону, добавили в компании.

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли.