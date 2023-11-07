МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Траты россиян на покупки в интернете за девять месяцев текущего года составили 4,3 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, из них более 97% пришлось на отечественные онлайн-магазины, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Общий объем интернет-торговли в России по итогам 9 месяцев 2023 года составил 4,3 триллиона рублей, что на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из этой суммы 2,8% приходится на трансграничный рынок, 97,2% — это продажи российских компаний интернет-торговли", — говорится в сообщении. При этом доля e-commerce в общем объеме розничных продаж составила 12,5%.

В топ-10 самых активных регионов в интернет-торговле вошли: Москва — доля в общем объеме продаж 18%, Московская область — 9,2%, Санкт-Петербург — 6,1%, Краснодарский край — 5,1%, Ростовская — 2,9%, Свердловская — 2,6%, Нижегородская — 2,2%, Самарская области — 2%, Татарстан — 1,9% и Красноярский край — 1,8%. "Практически во всех регионах страны увеличился объем онлайн-продаж и, как следствие, вклад в общие показатели — в среднем на 0,3-0,5 процентного пункта", — добавляется в сообщении.

При этом распределение товаров в топ-5 самых популярных в интернете с января по сентябрь не изменилось: на цифровую и бытовую технику приходится 18,9% от всех заказов онлайн в денежном измерении (812,6 миллиарда рублей), мебель и товары для дома — 16,7% (720 миллиардов), одежду и обувь — 15,3% (661 миллиард), продукты питания — 12,2% (528 миллиардов), товары для красоты и здоровья — 8,1% (349 миллиардов).

"Продолжился рост в категориях "спорттовары" +30%, "аксессуары" (сумки, ремни, головные уборы и прочее) +23%, "одежда и обувь" +14. Этот тренд стал заметен еще год назад, основной причиной может быть уход с отечественного рынка ряда брендов", — заметили в ассоциации касательно объемов продаж.

"Критичных изменений в размерах средних чеков с января по сентябрь 2023 года не выявлено", — указали там же. "В то же время, при росте абсолютных значений, например, в категории "продукты" (528 миллиардов рублей, +15%), средний чек снизился на 9%. Это говорит о том, что клиенты стали совершать заказы чаще, но меньшими объемами, то есть приобретение продуктов онлайн становится привычкой", — добавляется в материалах.