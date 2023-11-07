ТОКИО, 7 ноя — ПРАЙМ. Китай сократил импорт рыбы и морепродуктов из Японии в сентябре на 90,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, со ссылкой на министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщило агентство Киодо. Росрыболовство видит превышение вредных веществ в экономзоне Японии

В абсолютных цифрах размер экспорта морепродуктов из Японии в Китай составил 800 миллионов иен (5,3 миллиона долларов), что на 90,8% меньше, чем в сентябре прошлого года. Причем в эти 800 миллионов иены включены такие статьи экспорта, как жемчуг и декоративные разноцветные карпы. Ранее на основе предварительных данных падение экспорта морепродуктов в Китай за август оценивалось на уровне 67%.

В июле Китай сократил закупки японских морепродуктов почти на треть, а в августе на 75,7%. Сокращение экспорта наблюдается уже третий месяц подряд после того, как с августа Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Китай является крупнейшим импортером японских морепродуктов. В прошлом году объем импорта из Японии этого вида товаров составил 87,1 миллиардов иен (580 миллионов долларов).

Падение экспорта связано с запретом Китая на экспорт и переработку рыбы и морепродуктов из Японии после того, как Япония, несмотря на возражения китайской стороны, начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

С августа Япония провела две серии сбросов в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций — 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. В ответ на это решение Японии Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.