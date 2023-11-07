МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" в преддверии ноябрьских распродаж запустил агрегатор кешбэков и промокодов, сообщила компания. "Яндекс" запустил беспарольный вход для своих сервисов

Акция "черная пятница" — период распродаж и больших скидок — в России стартует 23 ноября, в четверг, и закончится 26 ноября, в воскресенье.

Ozon, "Яндекс Маркет", Lamoda и Wildberries являются постоянными участниками распродажи.

"Яндекс представил "Выгоду" — расширение для браузеров, которое помогает совершать онлайн-покупки с дополнительной скидкой по промокодам и кешбэком. Сервис собирает действующие предложения со всего интернета, проверяет их и позволяет экономить, не тратя время на поиск актуальных акций", — сказано в релизе.

Согласно сообщению, когда пользователь заходит на сайт, где есть акции или кешбэк, кнопка сервиса в браузере становится ярче и на ней высвечивается количество доступных предложений. Если промокод не сработал, на него можно пожаловаться с помощью иконки с восклицательным знаком.

Для получения скидки пользователю необходимо авторизоваться под своим ID, активировать подходящую акцию и совершить покупку, поясняет компания. Кешбэк начисляется рублями в виртуальный кошелек сервиса.

Новинка доступна в специальной сборке браузера "Яндекс" для компьютеров, также ее можно скачать и установить из совместимых каталогов расширений — Chrome Web Store и Opera addons. Кроме того, расширение работает и в других браузерах для ПК — Chrome, Safari, Edge и Opera.