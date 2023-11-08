МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мясные полуфабрикаты и сметана в октябре стали лидерами роста цен среди других продуктов, продаваемых в несетевой рознице, следует из материалов компании "Эвотор" (есть у РИА Новости). В Росрыболовстве рассказали о динамике цен на красную икру и горбушу

"Эвотор" в рамках собственных индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из продуктовых категорий, 141 SKU из категории "алкоголь", 87 SKU из категории "сигареты", 57 SKU из товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах. В РФ активировано более 950 тысяч смарт-терминалов компании.

"По данным индекса "Эвотора", в октябре сметана подорожала на 6% к сентябрю, мясные полуфабрикаты — на 4%, йогурты и творожки — на 3%", — говорится в материалах. Подросла в цене и некоторая другая молочная продукция — например, средние цены на молоко, детские молочные продукты и сливочное масло выросли за месяц на 2%, творог прибавил 1%; между тем, кефир и сливки в цене за месяц не изменились.

Отдельные сладости за месяц тоже прибавили в цене — например, мармелад, зефир и пряники (плюс 2%); но при этом шоколад в плитках и шоколадные конфеты стали дешевле на 1%, а шоколадные батончики и карамельки — дороже на 1%. Среди круп эксперты отметили гречку (не изменилась в цене) и рис (прибавил 2%).

По итогам октября текущего года средний годовой рост цен на продукты, по данным индекса "Эвтора", составил 1%, а по сравнению с октябрем 2021 года — 24%. "После сильного всплеска весной прошлого года цены на продукты в несетевой рознице в целом стабилизировались", — отмечают в компании.

Сильнее всего за прошедший год (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года) подорожал рис — сразу на 12%. Также выросли в цене рыбные пресервы и специи (плюс 10%), творог и мармелад (плюс 7%), шоколадные батончики и томатная паста (плюс 6%). В то же время гречка подешевела на 2%, пюре и лапша быстрого приготовления — на 3%, макароны и растительное масло — на 5%.