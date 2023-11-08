МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Следует ввести полный запрет на продажу алкоголя в кегах, так как данная тара — самая большая лазейка для бутлегеров и торговцев суррогатом, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. В ГД внесли проект о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах

"Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Алкоголь в кегах является самой существенной лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатного и контрафактного алкоголя", — сказал он агентству РИА Новости и добавил, что на сегодняшний день никто не считает сколько алкоголя "приходит" в бары, рестораны и кафе в кегах и сколько затем продают в общепите и в в розницу.

Парламентарий отметил, что сейчас нет никакого контроля по данному вопросу, "алкоголь в бутылках можно посчитать, в кегах — фактически невозможно".