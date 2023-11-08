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В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Следует ввести полный запрет на продажу алкоголя в кегах, так как данная тара — самая большая лазейка для бутлегеров и торговцев суррогатом, заявил депутат... ПРАЙМ, 08.11.2023
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Следует ввести полный запрет на продажу алкоголя в кегах, так как данная тара — самая большая лазейка для бутлегеров и торговцев суррогатом, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Алкоголь в кегах является самой существенной лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатного и контрафактного алкоголя", — сказал он агентству РИА Новости и добавил, что на сегодняшний день никто не считает сколько алкоголя "приходит" в бары, рестораны и кафе в кегах и сколько затем продают в общепите и в в розницу.
Парламентарий отметил, что сейчас нет никакого контроля по данному вопросу, "алкоголь в бутылках можно посчитать, в кегах — фактически невозможно".