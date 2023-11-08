МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике предложил отклонить в первом чтении законопроект об уточнении требований к информации о вреде употребления алкоголя, наносимой на этикетку, контрэтикетку или потребительскую тару (упаковку). В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах

Документ, внесенный группой депутатов от ЛДПР, направлен на снижение потребления алкогольной продукции в России.

Законопроект предусматривает размещение на этикетках или контрэтикетках, либо на таре (упаковке) дополнительного предостережения "Алкоголь Вам враг!"; рисунков, обозначающих противопоказанность алкоголя для лиц до 18 лет, беременных и кормящих женщин, лиц с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также для водителей. Причем надпись о вреде алкоголя, по мнению авторов проекта, необходимо помещать в рамку площадью не менее 20% от площади этикетки, контрэтикетки или тары (упаковки).

Комитет по экономической политике обращает внимание, что законопроект вступает в противоречие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции", вступающего в силу с 1 января 2024 года. Этот техрегламент предусматривает обязательное нанесение на алкогольную продукцию контрастной предупредительной надписи "Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью".

Надпись должна наноситься прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера и занимать не менее 10% контрэтикетки или этикетки, либо площади потребительской тары. Также регламентом предусмотрена надпись "Не рекомендуется употреблять лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов" для потребительской тары (упаковки).

Правительство РФ по аналогичным основаниям также не поддерживает законопроект.