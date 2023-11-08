МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Датская Carlsberg Group пригрозила российским властям обратиться в международный арбитражный суд, если в течение полугода не будет урегулирован спор вокруг "Балтики", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники. Медведев ответил на заявление главы Carlsberg о краже бизнеса в России

В марте 2022 года холдинг объявил об уходе из РФ и в июне подписал соглашение о продаже "Балтики", но в июле президент России Владимир Путин передал 100% ее акций под временное управление Росимущества.

По данным "Интерфакс", в августе Carlsberg направил российским властям письмо с обвинениями в "незаконной экспроприации", предложением решить спор в течение полугода и ультиматумом обратиться по истечении этого срока в международный арбитраж.

В сентябре новый СЕО Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что Москва "украла" бизнес холдинга в стране. В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил западные компании за вклад в российскую оборонную отрасль.

Минфин в связи с эти заявлением напомнил, что "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это привело к изменению структуры собственности.