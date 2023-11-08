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2023
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Carlsberg пригрозил России международным судом, сообщили СМИ
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Датская Carlsberg Group пригрозила российским властям обратиться в международный арбитражный суд, если в течение полугода не будет урегулирован спор вокруг "Балтики", сообщил... ПРАЙМ, 08.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, carlsberg, балтика, международный арбитражный суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Датская Carlsberg Group пригрозила российским властям обратиться в международный арбитражный суд, если в течение полугода не будет урегулирован спор вокруг "Балтики", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники.
В марте 2022 года холдинг объявил об уходе из РФ и в июне подписал соглашение о продаже "Балтики", но в июле президент России Владимир Путин передал 100% ее акций под временное управление Росимущества.
По данным "Интерфакс", в августе Carlsberg направил российским властям письмо с обвинениями в "незаконной экспроприации", предложением решить спор в течение полугода и ультиматумом обратиться по истечении этого срока в международный арбитраж.
В сентябре новый СЕО Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что Москва "украла" бизнес холдинга в стране. В ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил западные компании за вклад в российскую оборонную отрасль.
Минфин в связи с эти заявлением напомнил, что "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это привело к изменению структуры собственности.