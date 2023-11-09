МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Производство водки в России в январе-октябре снизилось на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, коньяка — на 4,9%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. В Госдуме предложили полностью запретить реализацию алкоголя в кегах

По данным ведомства, производство водки за 10 месяцев составило 63,229 миллиона декалитров, коньяка — 6,829 миллиона декалитров. При этом за январь-октябрь 2021 года этих алкогольных напитков было произведено 62,222 миллиона и 6,259 миллиона декалитров соответственно.

Общее производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось на 4,3% — до 151,746 миллиона декалитров. В 2021 году этот показатель составил 141,778 миллиона. Производство слабоалкогольной продукции, напротив, увеличилось на 16,4% — до 17,803 миллиона декалитров. А за аналогичный период 2021 года было произведено 11,463 миллиона декалитров.

Производство виноградных вин снизилось на 8,2% — до 24,826 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 8,1%, до 10,782 миллиона декалитров, ликерных вин – на 19,7%, до 684,412 тысячи декалитров. В свою очередь за январь-октябрь позапрошлого года их было произведено — 24,784 миллиона, 9,265 миллиона и 162,9 тысячи дал соответственно.

В ведомстве ранее подчеркивали, что с учётом разнонаправленных тенденций на рынке 2022 года сравнения с этим периодом могут быть некорректными. Там также поясняли, что в настоящее время рынок стабилизируется и возвращаются те пропорции, которые наблюдались в 2021 году.