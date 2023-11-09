МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Депутат ГД Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг с предложением ввести превентивные меры по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в виде алкогольного мороженого в интернете, копии обращений есть в распоряжении РИА Новости. В ГД внесли проект о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах

"Прошу Вас обратить внимание на массовое распространение нового вида алкогольной продукции, принять превентивные меры по реагированию, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции как в регионах нашей страны, так и в интернет-пространстве", — говорится в обращении к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

По данным парламентария, в регионах действует новый способ вовлечения россиян в процесс потребления алкоголя.

"Первый сигнал пришел из Амурской области летом текущего года. Власти области заявили, что в регионе начало появляться мороженое с крепостью до 6%. В администрации Амурской области обратили внимание на то, что подобная продукция обходит все существующие запреты на продажу алкоголя, в то время как его крепость соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях", — объяснил депутат.

Хамзаев добавил, что в настоящий момент мороженое можно продавать рядом с социальными объектами, при этом десерт не считается алкоголем и, значит, на него не распространяется запрет на продажу детям и подросткам.

"Более того, в интернете можно встретить десятки сайтов, где ребенок без труда может заказать "взрослое алкогольное мороженое", — заключил он.