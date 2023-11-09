ЕРЕВАН, 9 ноя — ПРАЙМ. Wildberries запускает в Армении продажу алкогольных напитков, рассказали в пресс-службе компании. Wildberries запустил двухфакторную аутентификацию при оформлении заказов

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"На маркетплейсе появились алкогольные напитки, продажа которых теперь доступна покупателям на территории Армении. Клиенты смогут сделать заказ из большого ассортимента вин и крепких напитков, не выходя из дома", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что ассортимент на платформе включает в себя сотни различных алкогольных напитков, в том числе красные, белые и игристые вина, виски, джин, ром, и он будет постоянно увеличиваться.

"Wildberries внимательно отнесся к безопасности в данной категории: перед переходом к покупке запрашивается возраст покупателя. Перед переходом к покупке запрашивается возраст покупателя, а при получении в каждом пункте выдачи обязательным условием будет предъявление документа, подтверждающего возраст покупателя", — подчеркнули в пресс-службе.