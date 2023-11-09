МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран — 20%, но не менее 1,5 долларов за литр.

"Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года", — сообщил министр.