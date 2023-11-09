МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России фиксирует первые признаки охлаждения потребительского спроса на фоне снижения финансовых потоков в некоторых отраслях экономики, следует из материалов регулятора. В EIA предрекли рекордный спрос на природный газ в США

По данным ЦБ, в октябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, остался вблизи высокого уровня третьего квартала.

"В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, поступления снизились на 0,4% относительно среднего уровня третьего квартала, в основном за счет производства пищевых продуктов, сельского хозяйства, розничной торговли и операций с недвижимым имуществом. Это может указывать на первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса", — указал при этом регулятор.

Некоторое снижение объема поступлений продемонстрировали также отрасли, ориентированные на внешние рынки — объем входящих платежей в октябре сократился на 4,2% по сравнению со средним уровнем третьего квартала 2023 года. Наибольшее негативное влияние оказала крупнейшая отрасль в группе – добыча сырой нефти и природного газа, где платежи скорректировались после сильного роста в предыдущем квартале, сообщил ЦБ.

При этом в инвестиционных отраслях продолжился рост входящих потоков. Основной положительный вклад внесли научные исследования и разработки, а также электроника, отметил регулятор.