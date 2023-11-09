МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сигналов от представителей отрасли о подорожании продовольственной продукции в стране в Минпромторг пока не поступало, при этом ведомство готовит новый механизм для еженедельного мониторинга ситуации, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы министерства Виктор Евтухов. СМИ объяснили, кого затронет возможный запрет на экспорт курятины из России

Он уточнил, что речь не идёт о ценах на курицу и яйца. "По другим видам продовольственных товаров у нас нет пока сигналов от отрасли о подорожании", — заявил он в кулуарах Российского винодельческого форума.

При этом готовится новый механизм, предполагающий регулярный отчет торговых сетей. "Мы сейчас всем торговым сетям крупным направляем таблицу, где они будут ее заполнять еженедельно и давать нам информацию оперативно в электроном виде о том, какие предложения идут от поставщиков различных категорий продовольственных товаров, чтобы можно бы оперативно реагировать и нам, и ФАС, и Минсельхозу", — добавил он.

Согласно данным Росстата, рост цен на яйца и мясо кур в РФ за неделю с 24 по 30 октября продолжил замедляться. Так, цены на мясо кур выросли на 0,43% (неделей ранее — на 0,74%), с начала года — на 29,02%. Цены на яйца на отчетной неделе выросли на 2,26% против 2,45% неделей ранее, с начала года — на 18,5%. При этом на неделе с 24 по 30 октября рост цен на плодоовощную продукцию чуть замедлился — до 1,1% с 1,2% на предыдущей отчетной неделе.