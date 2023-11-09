МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает не только включить отечественное вино в проект "российской полки", но сделать ее аналог в ресторанах, чтобы российские спиртные напитки были обязательно представлены в меню, заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Simple Group предложила квотировать параллельный импорт алкоголя в России

"Мы хотим, чтобы в общепите было больше российского вина. Сейчас в винных картах ресторанов крупных в основном городов представленность российского вина выросла почти в три раза. Но этого все равно недостаточно, этого все равно мало. Мы считаем, что российское вино должно позиционироваться каким-то образом, может быть, занимать первые места, может быть, должны быть специальные отметки", — сообщил он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.

До этого, в октябре, чиновник в интервью РИА Новости рассказал, что проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство. Отметив, что предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии. "Я думаю, что нужно добавить (в него — ред.) и российское вино", — отметил он на форуме.

Евтухов также высказал идею о том, что такой проект может быть создан и для заведений общепита в стране. "Примерно таким же путем надо пойти к тому, чтобы российское вино обязательным образом попадало в меню российских кафе, ресторанов и других организаций общепита", — пояснил он, говорят об аналоге "российской полки" для ресторанов.

При этом, комментируя в целом ситуацию в отрасли, замминистра подчеркнул, что в России уже был налажен выпуск алюминиевых винтовых пробок для вина и никакого дефицита нет. А по бутылкам сложился дефицит — как по зеленой, так и по оливковой.