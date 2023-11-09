МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Вкусно — и точка" выпустила новую коллекцию игрушек в детских наборах, которые представляют собой фигурки животных в форме мячей, сообщила пресс-служба компании. Во Франции отметили успех "Вкусно — и точка"

Сообщается, что в детских наборах "Кидз Комбо" появилась новая коллекция игрушек "Зубастики", состоящая из шести оригинальных фигурок животных: медвежонка, волчонка, котенка, мышонка, панды и ежика.

"Все они выполнены в форме мячей, которые забавно раскрываются и показывают зубки при игре", — сообщили в компании.

Отмечается, что коллекция уже представлена во всех предприятиях сети.

Во "Вкусно — и точка" также напомнили, что в конце лета запустили первую коллекцию игрушек с "Лео и Тиг", показавшую, что дети ждали такие игрушки, до сих пор продолжают приходить за новыми героями.

"Только за два месяца компания продала более 2 миллионов игрушек по всей стране — эти показатели по продажам значительно выше, чем у последней коллекции предшественника", — процитировали в сообщении директора по бренду, стратегии и исследованиям "Вкусно — и точка" Екатерину Гладникову.

Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 регионах.