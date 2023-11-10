МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. "Мегафон" обнулит стоимость интернет-трафика для своих абонентов на десяти платформах: Ozon, Wildberries, Lamoda, "Яндекс.Маркет", "СберМаркет", "Авито", "Юла", Taobao, AliExpress и KazanExpress, сообщил оператор РИА Новости. "Мегафон" пока не получал уведомление от ФАС о повышении тарифов

"На Всемирный день шопинга и Черную пятницу, когда онлайн‑площадки устраивают самые масштабные распродажи, "Мегафон" предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: OZON, Wildberries, Lamoda, Яндекс.Маркет, СберМаркет, Авито, Юла, Taobao, AliExpress, KazanExpress", — сообщили в компании.

Отмечается, что опция будет работать 11, 24, 25 и 26 ноября в рамках ноябрьской распродажи, услуга подключится автоматически у клиентов с положительным балансом счета.

Там добавили, что в таких распродажах участвуют тысячи офлайн и онлайн-магазинов по всей стране, а мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь.

По информации компании, в день распродаж — 11 ноября — ее абоненты тратят почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.