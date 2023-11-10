МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 10%, до 532 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков — лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора. В Минпромторге предложили обязать рестораны включать в меню российское вино

"На 6% за 10 месяцев объем импорта (вина — ред.) вырос", — заявил он, выступая на Российском винодельческом форуме.

Согласно материалам таможенной службы, которые также были представлены на мероприятии, импорт вина в Россию в январе-октябре составил 532,4 тысячи тонн против 501,1 тысячи за десять месяцев 2022 года.

"Основные лидеры свои позиции не потеряли", — добавил Чмора. Так, в топе стран в этом году Италия (30%), Грузия (17%), Испания (13%), Франция (8%), Португалия (6%).

При этом экспорт вина в соответствующем периоде составил 1,4 тысячи тонн против 2,8 тысячи годом ранее. Среди лидеров оказались Китай (41%), Абхазия (40%), Израиль (4%), Таджикистан (3%) и Турция (также 3%).

В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран — 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной пошлины на 2024 год, сообщил в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В Москве с 9 по 10 ноября в проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.