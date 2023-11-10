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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231110/842236266.html
В России раскрыли масштабную мошенническую схему с ушедшей IKEA
Потребрынок
Новости
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Россиянка из Воронежа украла миллионы рублей у желавших купить товары IKEA клиентов, заказы должны были вести через Турцию, Казахстан и страны Евросоюза, сообщает издание... ПРАЙМ, 10.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, ikea, мошенничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россиянка из Воронежа украла миллионы рублей у желавших купить товары IKEA клиентов, заказы должны были вести через Турцию, Казахстан и страны Евросоюза, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Сообщается, что Екатерина Ренева посредством учрежденной фирмы Love IKEA VRN собирала заказы с граждан Воронежа и близлежащих населенных пунктов, при этом требуя оплату вперед. Товары покупатели ждали месяцами. Когда товары "проходили таможню", по словам мошенницы, они пропадали в пути. Некоторым покупателям повезло, и они получили заказ частично.
Издание отмечает, что впоследствии 40 заказчиков присоединились к коллективному заявлению, поданному на Реневу. Однако сообщается, что от ее действий пострадало более 300 человек.
В прошлом году после ухода компании IKEA из России появилось множество мошеннических схем с заказами товаров магазина. Одной из схем было предложение "скидки бывшему сотруднику", которая уводила потенциального покупателя на поддельный сайт.