МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россиянка из Воронежа украла миллионы рублей у желавших купить товары IKEA клиентов, заказы должны были вести через Турцию, Казахстан и страны Евросоюза, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал Shot. ВТБ зафиксировал новую схему телефонного мошенничества

Сообщается, что Екатерина Ренева посредством учрежденной фирмы Love IKEA VRN собирала заказы с граждан Воронежа и близлежащих населенных пунктов, при этом требуя оплату вперед. Товары покупатели ждали месяцами. Когда товары "проходили таможню", по словам мошенницы, они пропадали в пути. Некоторым покупателям повезло, и они получили заказ частично.

Издание отмечает, что впоследствии 40 заказчиков присоединились к коллективному заявлению, поданному на Реневу. Однако сообщается, что от ее действий пострадало более 300 человек.

В прошлом году после ухода компании IKEA из России появилось множество мошеннических схем с заказами товаров магазина. Одной из схем было предложение "скидки бывшему сотруднику", которая уводила потенциального покупателя на поддельный сайт.