МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россияне в период распродаж склонны покупать вещи не своего размера, с устаревшим дизайном или просто на другой сезон, но такая закупка впрок будет не очень выгодной из-за ограниченности выбора, рассказала РИА Новости эксперт по маркетплейсам и основатель компании Yuta-marketplace Юлия Некрасова. Россияне "разлюбили" распродажи, пишет СМИ

По словам эксперта, в целом во время распродаж есть тенденция к тому, что люди готовы покупать даже то, что им не очень нужно, но можно купить недорого. При этом есть тренд на экономию, поэтому часто это вещи все равно недорогие и не очень качественные.

"Например, люди нередко покупают вещи не своего размера, потому что наиболее ходовых размеров не остается, вещи, вышедшие из моды, или просто не очень красивые, некачественные — из синтетических материалов, со странными надписями или принтом, с некачественным пошивом, а также дешёвую бижутерию, аксессуары, одежду с "лёгким" браком. Также часто люди покупают вещи впрок, например зимой на лето, но выбор таких вещей не в сезон ограничен и они все равно получаются не очень выгодными по цене", — считает она.

При этом Некрасова отмечает, что с каждым годом период ноябрьских распродаж все больше набирает обороты, люди активнее ждут этого времени и даже откладывают деньги, вместе с тем растет и популярность маркетплейсов, так как эти площадки активно продвигают свои распродажи. И этот тренд будет продолжаться и усиливаться.

В свою очередь, директор по ecom-стратегии в агентстве Aero Ольга Тарасова подчеркивает, что несмотря на это люди стали рациональнее подходить к выбору и самим покупкам. "Россияне сравнивают цены и выбирают более выгодные предложения… При выборе россияне ориентируются не на бренды, а на цены и предлагаемый ассортимент", — добавила она.

Популярность онлайн-канала подметил и CEO сервиса "Точка Маркетплейсы" Константин Канивец. Он полагает, что почти все покупки в период осенних распродаж в этом году будут совершены на ведущих маркетплейсах, которые в очередной раз отчитаются о рекордных оборотах по итогам "скидочного сезона".