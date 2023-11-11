МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мошенники воспользуются начавшимся сезоном распродаж в России и будут обманывать граждан под предлогом выгодных предложений, среди которых – большие скидки на бронирование отелей и новую модель iPhone, сообщила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка", эксперт проекта "За права заёмщиков" Алла Храпунова. Покупать вещи на распродажах впрок невыгодно, утверждает эксперт

"Традиционно с середины ноября стартует предпраздничный период, а вместе с ним и сезон распродаж. Вполне ожидаемо, что и злоумышленники пользуются этим периодом, чтобы обогатиться", — сказала она. Половина ожидаемых экспертами "Мошеловки" попыток мошенничества в конце года как раз связана с легендой распродаж, добавила Храпунова.

Также эксперты ждут легенд аферистов о разного рода льготах и компенсациях со стороны государства. "Привлекательным может показаться предложение компенсации за неиспользование путевок в санатории и бесплатных лекарств от ПФР, беспрецедентных скидок на бронирование отелей и билетов на конец года. Так мошенники стремятся завладеть личной информацией россиян, чтобы использовать ее в преступных целях", — рассказала она.

По ее словам, среди инструментария мошенников будут фишинговые ссылки, замаскированные под сайты онлайн-магазинов, сулящих огромные скидки.

"Не рекомендуем мы также доверять и предложениям купить свежую модель смартфона от Apple за неестественно низкую цену. Условием участия указывается реферальная схема – "приведи друга". Чем больше друзей, тем больше скидка. Аферисты используют недавно вышедшую новинку как повод добраться до очередных жертв. Таким образом они решают для себя сразу две задачи: сама собой пополняется база потенциальных жертв, при этом затраты минимальны", — рассказала эксперт.

Кроме того, она предупредила о предложениях пройти бесплатные процедуры в клиниках эстетической медицины и салонах красоты, из которых клиенты уходят с кредитными договорами на перечень услуг или чемоданчики с косметикой.