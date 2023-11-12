МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство России с 5 октября увеличило налог на вывоз топлива из страны, что негативно скажется на рыболовном промысле и спровоцирует рост цен на рыбу, в том числе социально значимую, рассказали РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). В Росрыболовстве рассказали о динамике цен на красную икру и горбушу

Сообщается, что кабмин принял решение повысить налог для борьбы с серыми экспортерами и спекулянтами. Но это скажется на рыболовстве, так как суда заправляются на ходу. Особенно важно это во время сезонных миграций рыбы на нерест.

В результате, как отмечает автор статьи, заправка морская заправка подорожала на порядка 50 тысяч рублей, что стало крайне невыгодно для отечественных рыболов.

По данным ВАРПЭ, из-за новой пошлины доля топлива в себестоимости вырастет с 30 до 44%, а общие расходы повысятся на 26%. Причем сильнее всего это скажется на социально значимой и наименее рентабельной рыбе, такой как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.

Как пишут РИА Новости, проблему можно решить выводом судового топлива из-под действия постановления или признанием российской ИЭЗ беспошлинной зоной для отечественных кораблей. Иначе рыболовецкому флоту придется довольствоваться иностранным горючим.

Ранее в Росрыболовстве подчеркивали, что внушительные объемы добычи рыбы в текущем году создают предпосылки для снижения цен на горбушу. Кроме того, в ведомствое ожидают удешевение красной икры.