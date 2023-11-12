МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Стоимость бриллиантов и необработанных драгоценных камней унизилась на 20-35% с начала текущего года, в связи с чем крупнейшие игроки алмазной отрасли — прежде всего АЛРОСА и De Beers — предпринимают "все более решительные шаги" для стабилизации цен, пишет издание РБК со ссылкой на данные Bloomberg. В Еврокомиссии анонсировали 12-ый пакет антироссийских санкций

Сообщается, что алмазная отрасль стала одной из главных бенефициаров в период пандемии COVID-19, так как столкнулась с резким ростом спроса на драгоценные камни. Однако по мере восстановления мировой экономики спрос начала снижаться. Bloomberg отмечает, что на этом сказались проблемы на крупных мировых рынках, а также развитие индустрии выращивания камней в лабораториях.

Издание приводит в пример отечественную компанию АЛРОСА, которая в качестве меры увеличения спроса прекратила продажи драгоценных камней на два месяца, в результате чего удалось немного скорректировать соотношение спроса и предложения.

"Мы ожидаем некоторого циклического восстановления на алмазных рынках. Но мы считаем, что здесь есть и структурные проблемы, которые могут привести к более слабому, чем ожидалось, спросу в долгосрочной перспективе", — заявил агентству аналитик Jefferies Кристофер ЛаФемина.

Ранее агентство Reuters писало, что заявление G7 по алмазам из России должно было быть сделано до конца октября, после чего последовало бы предложение ЕС по новому пакету антироссийских ограничений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что в рамках 12-ого пакета антироссийских санкций алмазная промышленность попадет под ограничения. Как отмечается, пока решения по санкциям в отношении алмазной отрасли России не принято.

При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.