2023-11-13T08:36:13+03:00
2023-11-13T08:36:13+03:00
2023-11-13T08:36:13+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231113/842245504.html
В России выведут из-под курсовых пошлин некоторых партии товаров
Потребрынок
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Власти России планирую вывести товарные партии со стоимостью ниже 200 евро, изделия для личного пользования и поставки части товаров в duty free из-под временных экспортных... ПРАЙМ, 13.11.2023
макроэкономика, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, пошлины, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Власти России планирую вывести товарные партии со стоимостью ниже 200 евро, изделия для личного пользования и поставки части товаров в duty free из-под временных экспортных пошлин, которые зависят от курса рубля, пишет издание РБК.
Тем не менее отмечается, что экспортные квоты для азотных и сложных удобрений продлят до 31 мая 2024 года.
Как сообщает издание, предложение было утверждено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, но оно еще обсуждается в Минпромторге.
Ранее правительство России с 1 октября текущего года ввело гибкие курсовые вывозные пошлины, отмечая, что это временная мера, которая продлится до конца следующего года. Размер пошлины зависит от курса рубля и составляет от 4 до 7%. Кроме того, пошлина применяется при курсе от 80 рублей за доллар.