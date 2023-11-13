МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Власти России планирую вывести товарные партии со стоимостью ниже 200 евро, изделия для личного пользования и поставки части товаров в duty free из-под временных экспортных пошлин, которые зависят от курса рубля, пишет издание РБК. Рисков для попавших под гибкую экспортную пошлину фирм нет, заявил Минфин

Тем не менее отмечается, что экспортные квоты для азотных и сложных удобрений продлят до 31 мая 2024 года.

Как сообщает издание, предложение было утверждено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, но оно еще обсуждается в Минпромторге.

Ранее правительство России с 1 октября текущего года ввело гибкие курсовые вывозные пошлины, отмечая, что это временная мера, которая продлится до конца следующего года. Размер пошлины зависит от курса рубля и составляет от 4 до 7%. Кроме того, пошлина применяется при курсе от 80 рублей за доллар.