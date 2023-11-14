МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Проблема "наливаек" в многоквартирных домах должна быть решена, так как из-за их деятельности люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ГД предложили запретить продажи алкогольного мороженого в интернете

Порядок в данной сфере нужно навести как можно быстрее, добавил он.

По словам Володина, был создан законопроект, который направлен на предотвращение случаев производства и торговли некачественной алкогольной продукцией и на запрет работы "наливаек" в ночное время.

"Предлагается закрепить за регионами также право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Вместе с этим законопроект запрещает давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми алкогольная продукция не обладает, использовать в наименованиях такой продукции названия продуктов, которые не входят в ее состав", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Володина, сейчас законопроект внесен в Госдуму и будет рассмсмотрен в приоритетном порядке.

Спикер напомнил, что в ГД ранее обсуждался вопрос о работе "наливаек" и 79% проголосовавших посчитали правильным запретить им продавать алкоголь в ночное время.