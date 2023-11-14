МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ozon запустил продажи в Узбекистане, в дальнейшем планирует развивать в стране собственную логистическую инфраструктуру, сообщает онлайн-площадка. Ozon запустил процедуру прекращения регистрации акций в США

"Маркетплейс открыл продажи более ста миллионов товаров для покупателей в республике. Жители Узбекистана уже могут оформить заказы на Ozon в любой регион страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатели получили доступ к ассортименту товаров более чем из 20 категорий: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.

При этом на первом этапе заказы можно получить в партнерских пунктах выдачи, а также в 1660 отделениях "Почты Узбекистана". Средний срок доставки составляет 12 дней. А в 2024 году Ozon "планирует развивать собственную логистическую инфраструктуру в стране", в том числе складские комплексы и службу доставки. Компания также рассчитывает активно развивать франшизную сеть пунктов приема и выдачи заказов.

"Узбекистан — одна из крупнейших экономик Центральной Азии и страна с большим потенциалом для развития электронной коммерции… Нашим ключевым приоритетом в Узбекистане будет сокращение срока доставки товаров до покупателей", — прокомментировал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон.

Ozon развивает бизнес в СНГ с 2021 года. У компании уже есть своя логистическая инфраструктура в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.