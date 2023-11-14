БЕРЛИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверку по подозрению в злоупотреблении концерном Coca-Cola своим положением на рынке, сообщается в заявлении на сайте ведомства. В Германии призвали Европу готовиться к шокирующим событиям

"Есть признаки того, что Coca-Cola может препятствовать конкурентным возможностям других компаний посредством разработки своих условий для немецких розничных продавцов продуктов питания, в частности через скидки", — приводятся в заявлении слова президента регулятора Андреаса Мундта.

Ведомство во вторник завело дело против Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH (Coca-Cola), в рамках которого проверит компанию на антиконкурентные практики.