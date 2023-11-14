2023-11-14T12:31:49+03:00
2023-11-14T12:31:49+03:00
2023-11-14T12:31:49+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231114/842260988.html
В Германии заподозрили Coca-Cola в злоупотреблении положением на рынке
Потребрынок
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Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверку по подозрению в злоупотреблении концерном Coca-Cola своим положением на рынке, сообщается в заявлении на сайте ведомства. "Есть... ПРАЙМ, 14.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, германия, coca-cola, злоупотребление положением на рынке
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверку по подозрению в злоупотреблении концерном Coca-Cola своим положением на рынке, сообщается в заявлении на сайте ведомства.
"Есть признаки того, что Coca-Cola может препятствовать конкурентным возможностям других компаний посредством разработки своих условий для немецких розничных продавцов продуктов питания, в частности через скидки", — приводятся в заявлении слова президента регулятора Андреаса Мундта.
Ведомство во вторник завело дело против Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH (Coca-Cola), в рамках которого проверит компанию на антиконкурентные практики.