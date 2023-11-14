2023-11-14T15:49:00+03:00
2023-11-14T16:09:52+03:00
2023-11-14T15:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231114/842264219.html
Мишустин отметил расширение ассортимента отечественных продтоваров
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ассортимент российских продовольственных продуктов увеличивается, это наглядно видно при оценке показателей доктрины продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ... ПРАЙМ, 14.11.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, михаил мишустин, продовольственные товары
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/49/842264914.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/49/842264914.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/49/842264913.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/49/842264913.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/49/842264901.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/49/842264901.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231104/842174510.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ассортимент российских продовольственных продуктов увеличивается, это наглядно видно при оценке показателей доктрины продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ассортимент российских продуктов только увеличивается. Это наглядно видно при оценке показателей доктрины продовольственной безопасности. Она была актуализирована четыре года назад с учетом поручений президента и дополнена новыми категориями включая овощи, фрукты и семена отечественной селекции", — сказал Мишустин.
Премьер привел предварительные данные реализации доктрины за 2023 год, согласно которым, в России было произведено растительного масла более, чем вдвое по сравнению с запланированным значением. Также второй год существенно растет самообеспеченность по рыбе – практически в два раза, по зерну – увеличение более чем в 1,5 раза, превышен план показателей по мясу и сахару, ожидается улучшение результатов по картофелю, овощам и бахчевым культурам.
"За каждой такой цифрой – огромный труд работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также производителей минеральных удобрений, агротехники, делового сообщества и регионов", – подчеркнул глава правительства.