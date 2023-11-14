МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ассортимент российских продовольственных продуктов увеличивается, это наглядно видно при оценке показателей доктрины продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Абрамченко спрогнозировала рост цен на продовольствие по итогам года

"Ассортимент российских продуктов только увеличивается. Это наглядно видно при оценке показателей доктрины продовольственной безопасности. Она была актуализирована четыре года назад с учетом поручений президента и дополнена новыми категориями включая овощи, фрукты и семена отечественной селекции", — сказал Мишустин.

Премьер привел предварительные данные реализации доктрины за 2023 год, согласно которым, в России было произведено растительного масла более, чем вдвое по сравнению с запланированным значением. Также второй год существенно растет самообеспеченность по рыбе – практически в два раза, по зерну – увеличение более чем в 1,5 раза, превышен план показателей по мясу и сахару, ожидается улучшение результатов по картофелю, овощам и бахчевым культурам.

"За каждой такой цифрой – огромный труд работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также производителей минеральных удобрений, агротехники, делового сообщества и регионов", – подчеркнул глава правительства.