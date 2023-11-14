МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российская OBI старается решить вопрос с брендом, отправив запрос немецкой стороне о возобновлении переговоров, сказали РИА Недвижимость в пресс-службе OBI Россия. OBI попросила суд запретить бывшей "дочке" в РФ использование своего бренда

"Компания старается нивелировать материальные и репутационные риски, которые возникли на фоне прекращения работы немецкой OBI GmbH на территории РФ. Со стороны OBI Россия был направлен запрос коллегам из немецкой компании о возобновлении переговоров с целью урегулирования внутренних вопросов, которые на сегодняшний день остаются открытыми", — сказали в пресс-службе OBI Россия.

Девятого ноября немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, бывший владелец сети строительных гипермаркетов OBI в России, направил в арбитражный суд Московской области иск, в котором компания просит запретить подмосковному ООО "ОБИ Франчайзинговый центр" использование своих товарных знаков в доменном имени сайта obi.ru. Речь идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI, зарегистрированных в 2011 году. Предварительные слушания назначены на 10 января.

Там также отметили, что задача OBI Россия – придерживаться стратегии по дальнейшему развитию компании на территории России после ухода немецкой OBI GmbH.

Как уточнили в пресс-службе, действующие собственники продолжают решать финансовые и правовые вопросы, которые возникли при управлении бывшим руководством компании. Так, с начала 2023 года представителями бенефициаров была урегулирована кредиторская задолженность на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей.

"Отстоять наше имя, юридические права и своих сотрудников, — важный момент для дальнейшего развития компании как одного из ключевых игроков DIY-рынка", — передаёт пресс-служба слова исполнительного директора сети гипермаркетов OBI Россия Максима Суравегина.

Суравегин отметил, что весной 2022 года головная компания OBI GmbH заблокировала в российских "дочках" IT-систему SAP, которая позволяла сети бесперебойно функционировать. СМИ: сеть гипермаркетов OBI третий раз за 2022 год сменила владельца

В частности, это, по его словам, и привело к возникновению большого объема кредиторской задолженности: в один момент парализовало работу финансового и оперативного учета, что привело даже к блокировке касс. Управление бизнесом фактически осуществлялось в ручном режиме. Суравегин подчеркнул, что прекращение работы действующих магазинов является неприемлемым для российских бенефициаров. Компании удалось сохранить штат, который на текущий момент включает 3 тысячи сотрудников. Реализуются благотворительные проекты. OBI Россия продолжает производить соответствующие отчисления в бюджет, оставаясь крупным российским налогоплательщиком.

Пресс-служба OBI Россия указывает, что приоритетными задачами, которые поставлены перед российским менеджментом, новыми собственниками являются: сохранение штата центрального офиса и действующих гипермаркетов, обеспечение их бесперебойной работы, расширение ассортимента товаров, поддержка российских производителей и подготовка условий для дальнейшего развития бизнеса в других регионах нашей страны.