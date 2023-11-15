МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Количество веб-атак на ритейлеров в ночь на 11 ноября — день распродаж — выросло в шесть раз по сравнению с предыдущим днем, но ни одна из них не увенчалась успехом, рассказал РИА Новости руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК "Солар" Алексей Пашков в кулуарах мероприятия по кибербезопасности "SOC-Форум". "Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк

"В ночь на 11 ноября, в день распродаж, мы наблюдали всплеск попыток веб-атак на отрасль ритейла — в сравнении с пятницей число таких попыток выросло в шесть раз", — сказал Пашков.

Он уточнил, что злоумышленники пытались совершить атаки типа path traversal — они позволяют получать несанкционированный доступ к различным файлам и папкам системы жертвы. Кроме того, мошенники пытались использовать уязвимость открытия файлов с сервера для того, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным ритейлеров.

При этом, отметил эксперт, в этот период не наблюдалось всплеска DDoS-атак. Однако продолжительность таргетированных атак — то есть тех, которые нацелены на конкретную компанию — была в два раза дольше обычной.

"Ни одна попытка хакеров атаковать ритейлеров в этот день не увенчалась успехом, но мы ожидаем всплеск веб-атак в "Черную пятницу", которая состоится 24 ноября", — добавил Пашков.