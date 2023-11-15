МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке — с 1 апреля она коснется верхней одежды, спортивных костюмов, а также ряда других предметов гардероба, следует из постановления кабмина, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Назван срок вступления в силу ГОСТа на школьную форму

"С 1 апреля 2024 года в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота … ", — говорится в документе. Далее перечислены коды продукции, попадающей под маркировку.

Таким образом с 1 апреля маркироваться будут верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров.

Меры принимаются в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.