МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 7 по 13 ноября вернулась к снижению после незначительного роста на прошлой неделе, снизилась на 0,02%, или на 1 копейку, до 64,06 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Минобороны Украины решило "маркировать" дизель и топливо

Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива увеличилась на 0,02%, или 1 копейку, до 64,07 рубля за литр. До этого дизтопливо непрерывно дешевело в течение пяти недель.

Средняя цена бензина с 7 по 13 ноября опустилась на 0,15%, до 54,81 рубля за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,2%, до 54,89 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,16%, или на 8 копеек, до 50,46 рубля; Аи-95 — на 0,18%, или на 10 копеек, до 55,1 рубля. Марка Аи-98 подешевела на 0,04%, или на 3 копейки, до 68,2 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,23%.

Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 43 субъектах России. Сильнее всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — на 3,4%. При этом рост цен был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Ивановской областях (на 0,6%, 0,3% и 0,1% соответственно).

Производство бензина в России за отчетный период выросло на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей, до 850,3 тысячи тонн. Производство дизтоплива снизилось на 0,9%, до 1,609 миллиона тонн.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%. При этом на прошлой неделе глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что власти обсуждают также снятие запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95.