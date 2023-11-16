АФИНЫ, 16 ноя — ПРАЙМ. Оливковое масло в Греции дорожает из-за неурожая оливок, цены выросли более чем вдвое, рассказали РИА Новости владельцы участков с оливковыми рощами и экспортеры. Эксперты назвали продукты - лидеры роста цен в несетевой рознице

В России цены на греческое оливковое масло также могут вырасти вдвое, полагают специалисты.

Греция является одним из основных производителей оливкового масла в мире, при этом греческое масло считается одним из лучших. Испания и Италия закупают греческое масло для добавления в свое масло для улучшения вкуса. Объем производства оливкового масла в Греции составляет примерно 300 тысяч тонн. Для сравнения — Испания производит порядка 1,4 миллиона тонн оливкового масла, и именно Испания как основной производитель всегда задает цены на масло.

В этом году цены растут из-за засухи именно в Испании и значительного сокращения его производства во всех средиземноморских странах, как и в Греции.

В супермаркетах Греции цена оливкового масла сейчас не ниже 10 евро за литр, в основном она держится на уровне 13-15 евро и доходит до 19 евро. Исключение составляет масло из так называемой "Корзины домохозяйства" — товаров с низкими ценами для наиболее уязвимых слоев населения – 9,4 евро за литр, но оно состоит из смеси рафинированного и масла первого отжима. В России упали цены на красную икру

ПРОГНОЗЫ

"В этом году у нас не будет оливкового масла. В прошлом году оливок было очень мало, в этом году урожай очень плохой", — сказала РИА Новости Мария П., владелица небольшой оливковой рощи в районе Амфиссы, недалеко от города Дельфы.

По ее словам, большая часть масла всегда шла на продажу, но в прошлом году продавать было нечего.

"В этом году 17-литровая жестяная банка будет стоить 150 евро, если не больше. В прошлом году цена была 68 евро (4 евро за литр)", — сказала она.

Мария говорит, что неурожай оливок бывает раз в несколько лет, "деревья отдыхают".

Такая же ситуация в Немее на Пелопоннесе. "В 2021 году мы с трудом продали масло, урожай был хороший. В прошлом году почти не было масла, и в этом не ожидается", — сказала Маргарита С. Семья сдавала оливки на местный завод и получала взамен масло.

Констанинос Б., производитель и продавец оливок на рынке, также сказал, что оливок в этом году нет. "И масла не будет. Сейчас то, что осталось, стоит от 8 евро за литр, а в прошлом было 5 евро", — сообщил он. По его оценке, банка масла будет стоить больше 150 евро. Первое испанское органическое вино получило российский сертификат

"ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА"

Экспортер греческого масла и других продуктов в Россию, владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина также сказала РИА Новости, что урожай в этом году низкий.

"Но пока практически не начали собирать оливки. Ждут похолодания, чтобы немного налились оливки, а похолодание не приходит. Осень стоит необыкновенно теплая, что для аграриев плохо. Очень много вредителей оливок, очень большой ущерб. Масла в этом году и мало, и, наверное, будет плохого качества по кислотности", — сказала Калинина.

По ее словам, закупочные цены тем не менее немного понизились.

"В Испании они понизились, и в Греции в какой-то момент они доходили почти до 10 евро, сейчас 7,5 евро за литр вчера-позавчера была закупочная цена. Это старые запасы, которые держали в надежде продать по высокой цене, а их не стали забирать. Так что цены немного падают, но это на старое масло", — отметила специалист.

Калинина отметила, что по цене ниже 7 евро за литр масла быть не может, если учитывать расходы на его производство.

"Масло в этом году большая, огромная проблема", — добавила она.

ЦЕНЫ В РОССИИ НИЖЕ ГРЕЧЕСКИХ. ПОКА

Комментируя тот факт, что в России, в частности в Москве, цена на оливковое масло ниже греческих, Калинина сказала, что это прежние поставки. "Роскачество" оценило подход россиян к выбору вина

"Сейчас у нас стоит машина на растаможивании в Санкт-Петербурге, взяли буквально одну палету масла и только для поддержания остатка. И цена невероятно высокая, и никто брать по новой цене не будет", — заметила она.

"С другой стороны, испанские поставщики держат цены на свое масло в соответствии с контрактами. Насколько мне известно, государство компенсировало потери, чтобы испанцы могли выполнить свои обязательства по контрактам. Так что цена не изменится до истечения срока контракта, как бы это убыточно ни было для компании", — сказала Калинина.

По ее словам, будущие цены на греческое оливковое масло на российских прилавках будут зависеть от сбора урожая. "Обычно сбор начинается в октябре и заканчивается в начале декабря. В этом году из-за погоды сбор урожая еще почти не начали, и поэтому сложно строить прогнозы. Лично мое мнение – скорее всего, закупочная цена сильно вверх не уйдет, будет на уровне 8-8,5 евро за литр", — сказала Калинина.

"В России стоит ждать очень серьезного подорожания. Вдвое будет сто процентов", — считает специалист.

ФАЛЬСИФИКАТЫ

Елена Калинина отметила негативную тенденцию – появление фальсифицированного оливкового масла на рынке Греции. Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на сливочное масло для РФ

По сообщениям СМИ, на рынке под видом оливкового стало продаваться масло, на 35% состоящее из подсолнечного.

"Это огромная проблема. Мои производители и упаковщики оливкового масла говорят, что к ним приходят "клиенты" и дают рецепт того, что они хотят получить. Подсолнечное или любое другое растительное масло подкрашивают хлорофиллом, чтобы явился зеленый цвет, и добавляют эссенцию оливкового масла для запаха. И это потом продается по 5-6 евро за литр, и покупают это и греки, которые не разбираются в масле", — сказала эксперт.

"Это не в супермаркетах, такое в супермаркете появиться не может", — отметила она.

Калинина сказала, что определить фальсификат можно по этикетке. Как правило, фальсификат идет в пятилитровых ПЭТФ-канистрах, на этикетке указана кислотность 0,2 или 0,4, но, согласно законодательству, запрещено указывать любую другую кислотность помимо официально допустимой, то есть 0,8. "Если на этикетке написано 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, то это сразу должно вызвать подозрение. Четко и ясно должен быть указан производитель, код маслобойни. Можно очень легко понять, что масло "неправильное", — сказала эксперт.

"БУДЕТ ТРУДНЫЙ ГОД"

Калинина полагает, что рынок придет к какой-то "адекватной" цене, поскольку потребительская способность упала очень сильно.

"Редко кто покупает масло по 9-10 евро на полке. И если испанцы начали понижать цену, то и греки к этому придут. Но в общем ситуация будет сложная и в плане объемов, и в плане качества. Трудный год ожидается", — прогнозирует специалист.

"Пока еще нового масла нет. Ждем декабря", — заключила Елена Калинина.