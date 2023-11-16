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2023
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В России резко увеличился импорт одежды и обуви
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Импорт обуви и верхней одежды в третьем квартале текущего года в России значительно возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило издание "Известия" со... ПРАЙМ, 16.11.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, импорт, одежда, обувь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Импорт обуви и верхней одежды в третьем квартале текущего года в России значительно возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило издание "Известия" со ссылкой на доклад центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
По данным исследования, закупки одежды и обуви увеличились на 47 процентов и 38 процентов соответственно. Это связано с эффектом низкой базы, развитием параллельного импорта и обновлением логистических цепочек. В настоящее время продукция этих категорий занимает более половины рынка в России.
В 2022 году привычные поставки товаров нарушились, и компании начали искать замену на других рынках или менять каналы поставок. Однако сейчас на рынке завершено обновление, и ушедшие бренды замещены другими, сообщила руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина.
Цены на верхнюю одежду в России этой осенью выросли на четверть. Это связано со сезонным повышением спроса и появлением на рынке новых коллекций, заключили в издании.