МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в регионах в связи с повышением цен в оптовом сегменте, сообщает ведомство. Минсельхоз предложил запретить на шесть месяцев экспорт яиц

"ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Они проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков… Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений", — говорится в сообщении.

Проверки затронули Тюменскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Белгородскую, Новгородскую, Омскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Татарстан и Ставропольский край. При этом, по словам ФАС, в одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий.

Отмечается, что выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.

"В случае наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", — добавляется в сообщении.

По данным Росстата, с 8 по 13 ноября яйца подорожали на 3,4% (в период с 31 октября по 7 ноября — на 2,4%), а мясо кур — на 0,3%.