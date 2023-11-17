МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Сегодня Россия, как и прежде, является частью мирового винного сообщества, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. Рестораны наращивают закупки российского вина, сообщили СМИ

"В России производство вина тоже очень важная тема. Достаточно сказать, что пару лет назад русский язык стал шестым официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию, которую нередко называют винной ООН", — сказал он.

Таким образом, заметил глава ССI France Russie, был зафиксирован статус России как одной из ведущих винодельческих держав мира, и "сейчас она по-прежнему остается интегрирована в мировое винное сообщество".

"Успех российских виноделов, о котором говорят сейчас власти и которым обосновывают целесообразность ограничения импорта, обусловлен именно интегрированностью россиян в мировую экосистему производства вина", — заметил собеседник агентства.

"Российское вино становится лучше и лучше не из-за ограничений, а потому что ему надо конкурировать и своим качеством находить своего преданного покупателя, долю на рынке. И этот процесс идет весьма успешно на данный момент", — заключил Шинский.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.