МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Запрет на ввоз российских алмазов в рамках готовящегося 12-го пакета санкций ЕС коснется и ювелирных изделий, сообщило издание Euobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение черновой документ. В МИД оценили ущерб для роста мировой экономики от западных санкций

Отмечается, что меры ЕС затронут несортированные алмазы, а также большинство промышленных и синтетических, ювелирные изделия, изделия с натуральным или искусственным жемчугом, а также золотые или серебряные украшения, содержащие алмазы".

По данным издания, запрет распространится даже на наручные и карманные часы, а также секундомеры, содержащие алмазы.

Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER в пятницу начнут процесс согласования нового 12-го санкционного пакета против РФ.

По информации СМИ, эти санкции могут быть согласованы и вступят в силу, скорее всего, к концу года.

В офисе главы евродипломатии Жозепа Борреля сообщали, что персональные санкции коснутся "представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов", а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду".

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.