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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231119/842305524.html
Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России
Потребрынок
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Торговая значимость ЕС для России падает, заявил директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов Это является... ПРАЙМ, 19.11.2023
потребрынок, рынки, бизнес, новости, россия, ес, запад, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Торговая значимость ЕС для России падает, заявил директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов
Это является результатом санкций, полагает эксперт. Он пояснил, что в первую очередь меняется транспортный комплекс на Западе и Северо-Западе.
Новрузов указал, что в 2021-2022 годах удельный вес экспорта России на Запад составлял около 25-30 процентов от всего экспортного объема. На данный момент часть этого экспорта будет доставляться в южном направлении, в основном через порты Азово-Черноморского бассейна, а также через сухопутные и морские маршруты коридора Север — Юг, уточнил аналитик.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.