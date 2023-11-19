МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Торговая значимость ЕС для России падает, заявил директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов В Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на Fortnite

Это является результатом санкций, полагает эксперт. Он пояснил, что в первую очередь меняется транспортный комплекс на Западе и Северо-Западе.

Новрузов указал, что в 2021-2022 годах удельный вес экспорта России на Запад составлял около 25-30 процентов от всего экспортного объема. На данный момент часть этого экспорта будет доставляться в южном направлении, в основном через порты Азово-Черноморского бассейна, а также через сухопутные и морские маршруты коридора Север — Юг, уточнил аналитик.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.