МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Поставки французского молодого вина из в Россию снизился из-за повышения ввозных пошлин для вин из недружественных стран, но импортеры продолжают завозить Божоле Нуво и другие напитки из этого региона, а также запускают собственное производство, сказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Первое испанское органическое вино получило российский сертификат

"В этом году мы ввезли всего 11 000 бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, это на 40% меньше, чем в прошлом году. При этом объем импорта вин из региона Божоле (не только Нуво) в компании вырос в 2,3 раза. Причина сокращения поставок молодого вина (из Франции — ред.) в этом году — его итоговая цена для покупателя", — заявил директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин.

По словам Журкина, после повышения пошлин на вина из недружественных стран, стоимости логистики и урезания маркетинговых бюджетов для России европейскими поставщиками, стоимость такой продукции для потребителя стала непривлекательной.

"Тем не менее мы не могли оставить поклонников молодого вина без праздника в этом году. На текущий момент отгружено 100% Божоле Нуво с наших складов в СПБ и Москве. Это говорит о том, что праздник все еще любим российскими винолюбами…", — добавил Журкин.

Он также добавил, что российские виноделы тоже производят молодое вино, наиболее заметна на рынке продукция "Кубань-вино", но случаев такого же массового празднования не зафиксированы.

Традиционно, в третий четверг ноября наступает приходит праздник "Нового божоле" — молодого вина, изготовленного в небольшом регионе к северу от Лиона.

Праздник "Божоле нуво" появился во Франции в середине 20 века и имел под собой чисто коммерческую основу.