Импорт французского молодого вина в Россию упал на 40%
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Поставки французского молодого вина из в Россию снизился из-за повышения ввозных пошлин для вин из недружественных стран, но импортеры продолжают завозить Божоле Нуво и другие напитки из этого региона, а также запускают собственное производство, сказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"В этом году мы ввезли всего 11 000 бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, это на 40% меньше, чем в прошлом году. При этом объем импорта вин из региона Божоле (не только Нуво) в компании вырос в 2,3 раза. Причина сокращения поставок молодого вина (из Франции — ред.) в этом году — его итоговая цена для покупателя", — заявил директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин.
По словам Журкина, после повышения пошлин на вина из недружественных стран, стоимости логистики и урезания маркетинговых бюджетов для России европейскими поставщиками, стоимость такой продукции для потребителя стала непривлекательной.
"Тем не менее мы не могли оставить поклонников молодого вина без праздника в этом году. На текущий момент отгружено 100% Божоле Нуво с наших складов в СПБ и Москве. Это говорит о том, что праздник все еще любим российскими винолюбами…", — добавил Журкин.
Он также добавил, что российские виноделы тоже производят молодое вино, наиболее заметна на рынке продукция "Кубань-вино", но случаев такого же массового празднования не зафиксированы.
Традиционно, в третий четверг ноября наступает приходит праздник "Нового божоле" — молодого вина, изготовленного в небольшом регионе к северу от Лиона.
Праздник "Божоле нуво" появился во Франции в середине 20 века и имел под собой чисто коммерческую основу.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231119/842306624.html