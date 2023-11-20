МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Алкоголь и табак разрешат покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии, пишут "Известия". Wildberries первым протестировал оплату по биометрии

Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий уточнил, что сервис может заработать уже в 2024 году.

Для доступа к сервису потребуется подтвержденный цифровой профиль и сдать данные в единую биометрическую систему (ЕБС).

В ЦБ выразили уверенность, что распознавание по лицу — безопасная технология. Помимо того, благодаря скорости процесса время на обслуживание покупателя уменьшается, что поможет сократить очереди в магазинах, подчеркнули в регуляторе.

Как отмечается, торговый бизнес заинтересован в подобном сервисе, однако перенастройка систем может занять время. При этом, внедряя оплату по биометрии, крупные ритейлеры могут уменьшить число сотрудников там, где еще не распространены кассы самообслуживания. За счет таких касс крупные ритейлеры уже урезали персонал, но даже там рядом с автоматами дежурит сотрудник, который проверяет паспорта у покупателей товаров 18+.

Вместе с тем, пока люди не станут доверять биометрии, услуга не станет массовой, считают эксперты.