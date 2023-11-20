МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Маркет" запустил каталог мебели и товаров для дома, в нем можно посмотреть, как выбранная мебель будет смотреться в комнате, рассказали в маркетплейсе. ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса"

"Покупателям теперь доступен каталог "Яндекс Маркета" с мебелью и товарами для дома. В нем можно посмотреть, как диван, кровать, стеллаж и многое другое выглядит в готовых интерьерах комнат — от прихожей до спальни. Например, по каталогу удобно выбрать шкаф подходящей конструкции или постельное белье под цвет обоев", — сообщается в материале.

Отмечено, что вещи в каталоге распределены по разделам в зависимости от того, в какую комнату клиент выбирает мебель. Кроме того, сейчас каталог доступен в электронном и печатном видах: печатную версию можно получить вместе с заказом в "Яндекс Лавке".

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело против "Яндекса" из-за недостоверной информации о стоимости услуг в рекламе "Яндекс.Плюс". Как сообщило ведомство, штраф может составить до 500 тысяч рублей.