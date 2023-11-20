2023-11-20T11:59:49+03:00
2023-11-20T11:59:49+03:00
2023-11-20T11:59:49+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231120/842311894.html
"Яндекс Маркет" запустил каталог мебели и товаров для дома
Потребрынок
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Сервис "Яндекс Маркет" запустил каталог мебели и товаров для дома, в нем можно посмотреть, как выбранная мебель будет смотреться в комнате, рассказали в маркетплейсе. "Покупателям... ПРАЙМ, 20.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, яндекс маркет, мебель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Маркет" запустил каталог мебели и товаров для дома, в нем можно посмотреть, как выбранная мебель будет смотреться в комнате, рассказали в маркетплейсе.
"Покупателям теперь доступен каталог "Яндекс Маркета" с мебелью и товарами для дома. В нем можно посмотреть, как диван, кровать, стеллаж и многое другое выглядит в готовых интерьерах комнат — от прихожей до спальни. Например, по каталогу удобно выбрать шкаф подходящей конструкции или постельное белье под цвет обоев", — сообщается в материале.
Отмечено, что вещи в каталоге распределены по разделам в зависимости от того, в какую комнату клиент выбирает мебель. Кроме того, сейчас каталог доступен в электронном и печатном видах: печатную версию можно получить вместе с заказом в "Яндекс Лавке".
Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело против "Яндекса" из-за недостоверной информации о стоимости услуг в рекламе "Яндекс.Плюс". Как сообщило ведомство, штраф может составить до 500 тысяч рублей.