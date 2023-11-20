КРАСНОДАР, 20 ноя — ПРАЙМ. "Фанагория", одна из крупнейших виноделен России, собрала в 2023 году более 36 тысяч тонн винограда, что на 22% ниже показателей прошлого года, на урожай повлияла летняя засуха в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе компании. Первое испанское органическое вино получило российский сертификат

"По итогам окончания сезона сбора урожая "Фанагория" приняла на переработку более 36 тысяч тонн винограда. … Урожай этого года нельзя сравнивать с чрезмерным прошлогодним, полученным из-за большого запаса влаги с 2021 года. В этом году с июля преобладала засуха, которая в сочетании с высокими температурами ускорила созревание сортов. Однако некоторые из них увяли на лозах. И поэтому винограда было получено несколько меньше, чем планировали", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, урожай прошлого года составил 46 тысяч тонн винограда. При этом ожидается, что в 2024 году при хороших погодных условиях и достаточном уровне влажности урожай может снова выйти на уровень показателей 2022 года.

Отмечается, что белых сортов было собрано 15,5 тысячи тонн, черных — 20 тысяч тонн, розовых — более 500 тонн винограда. Генеральный директор винодельни Петр Романишин назвал урожай достаточным и выше среднего.

"А благодаря оптимальным показателям и высокому уровню сахаристости собранного винограда мы рассчитываем создать из него много интересных премиальных продуктов, которые порадуют самого взыскательного потребителя. Кроме того, в этом году мы получили и первый урожай таких сортов, как мальбек, сира и марселан, которые в будущем станут основой для новых прекрасных вин", — приводятся в релизе слова Романишина.

Группа компаний "Фанагория" — одно из крупнейших отечественных винодельческих предприятий полного цикла, расположенное на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Виноградники компании занимают площадь более 4 тысяч гектаров. Продукция отгружается в большинство регионов РФ и экспортируется в Китай, Казахстан и Белоруссию.